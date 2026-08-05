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США запретили экспорт некоторых товаров

Lenta.ru

В конце августа в США начнет действовать запрет на экспорт вольфрама и отходов от переработанных аккумуляторов. Об этом сообщило издание Bloomberg.

США запретили экспорт некоторых товаров
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Поставщики этой продукции будут обязаны продавать ее внутри страны, хотя они могут подать заявку на освобождение от этого требования. Ограничение будет действовать в течение года. В связи с этим агентство напомнило, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий властям ограничивать экспорт промышленных отходов, содержащих критически важные минералы и материалы. Так Вашингтон надеется снизить зависимость от Китая. Как отметило американское министерство торговли, нехватка критически важных материалов представляет собой растущую угрозу для национальной обороны и безопасности.

В начале марте страны Группы семи начали переговоры о торговом соглашении по критически важным минералам, так как опасаются чрезмерной зависимости от китайских редкоземельных элементов. Речь тогда шла об укреплении цепочек поставок, например, путем снижения тарифов, создания новой экономической зоны, а также введения пошлин на некоторые виды китайского импорта.