ЕС предрекли тайные закупки энергоносителей у России

Страны Европейского союза (ЕС) могут расширить закупки энергоносителей из России на фоне аномальной жары в Европе. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступила эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арина Саливон.

Отдельные страны могут попытаться найти дополнительные источники, включая расширение закупок российских энергоносителей, однако говорить об этом как о принятом решении преждевременно —Арина Саливон, эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества.

По мнению Саливон, на фоне энергетического кризиса из-за аномальной жары страны ЕС могут нарушить принцип солидарности в вопросе антироссийских санкций и пойти на дополнительные закупки энергоносителей из России. При этом аналитик подчеркнула, что этот сценарий является одним из нежелательных для европейских лидеров и если будет реализован, то в тайне от общественности. Она также отметила, что в настоящий момент уже можно говорить о проявлении последствий кризиса в странах Евросоюза, в том числе и для Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о решении полностью остановить АЭС «Пакш» впервые за 44 года ее функционирования. Политик подчеркнул, что речная вода Дуная необходима для охлаждения реакторов, и ее недостаток делает дальнейшую работу станции невозможной.