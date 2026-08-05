Дизтопливо за сутки подешевело в Крыму на 80 рублей за литр

Дизельное топливо в сети АЗС АТАН можно купить по цене 119 рублей за литр. Об этом сообщает официальный канал правительства республики.

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"В настоящее время в сети АЗС АТАН дизельное топливо реализуется по цене 119 рублей за литр с ограничением отпуска до 30 литров в одни руки", - говорится в сообщении.

Постепенно, по мере роста резервов топлива, можно ожидать увеличения лимита и снижение цены.

Вчера АЗС этого оператора свободно отпускали дизель по цене 199 рублей за литр. Таким образом, в обусловленном объеме, цена за сутки снизилась на 80 рублей за литр.

Также на АЗС этого оператора вчера можно было свободно купить бензин марки АИ-100 по 269 рублей за литр и бензин АИ-95 ультра - 199 рублей за литр.

Ранее глава Крыма сообщил, что цены на более дорогие марки горючего начнут снижаться к середине августа, когда вступят в силу федеральные меры поддержки топливного рынка Крыма.

Вчера в республике началась продажа субсидированного бензина АИ-92 по 100 рублей за литр. В первый день топливо по такой цене в объеме 20 литров в бак машины реализовывали 44 АЗС сети АТАН. Сегодня в этой же сети бензин АИ-92 по 100 рублей за литр продают 40 АЗС.

Сетевые операторы розничного рынка горючего АТАН и ТЭС, на долю которых приходится около 50 процентов АЗС на территории полуострова, заключили соглашение с правительством республики о реализации субсидированного топлива. В сеть АТАН бензин и дизель уже поступили, у оператора ТЭС начало продаж ожидается в ближайшее время.