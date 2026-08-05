«Рубль с августом явно не дружит»: национальная валюта стала ускоренно слабеть

В первую неделю августа рубль ускорил снижение, и дело тут отнюдь не в исторически зловещей репутации этого месяца для российской валюты. Да, если брать статистику за последние 30 лет, именно в августе рубль девять раз резко девальвировался под давлением поистине шоковых событий, а не просто слабел. Но сегодня на курс влияют в основном вполне будничные факторы, такие как наращивание Минфином закупок иностранной валюты.

На 5 августа Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 81,13 рубля. При этом 1 августа было 79,46, 25 июля — 78,03. Определенная динамика ослабления нацвалюты налицо, хотя ни о каком обвале или признаках такового речи пока нет. Опрошенные «МК» эксперты разошлись во мнениях относительно дальнейшей курсовой траектории и воздействующих на неё обстоятельств. Вопрос, будет ли рубль скорее терять позиции, нежели укрепляться, остается открытым.

«С одной стороны, рубль с августом явно не дружит, — говорит доктор экономических наук Алексей Ведев. — С другой стороны, очевидно, что курс в 70 за доллар абсолютно не устраивает правительство, и с этим надо что-то делать. Вот Минфин и увеличивает объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Остальные факторы, такие как снижение объемов экспортной выручки, считаю второстепенными. В последнюю четверть века у нас в целом сохраняется положительное сальдо счета текущих операций, что означает объективную тенденцию к усилению рубля. А в те периоды, когда тот слабеет, закономерно возникает дополнительный спрос на иностранную валюту, который ведомство Силуанова предъявляет через бюджетное правило».

Кроме того, продолжает Ведев, в России достаточно кривой, искажающий реальную картину рынок: торги долларом и евро не ведутся, и курс национальной валюты определяется через кросс-курс к юаню. Впрочем, и так было понятно еще в июне (когда заработал механизм бюджетного правила), что рублю к концу года светит курс в районе 90 за доллар. Окончательно ситуация прояснится в сентябре, когда будет представлен бюджет на ближайшую трехлетку. С учетом того, что Минфин поставил аукционы ОФЗ на паузу, девальвация рубля видится спасением для дефицитной госказны. При этом, ни цены на нефть, ни геополитика решающей роли не играют.

Это мнение разделяют не все эксперты.

«Не стоит торопиться с выводом о начале долгосрочного падения, — рассуждает управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев. — Скорее, после заметного укрепления в первой половине года национальная валюта ищет новую точку равновесия. В августе в базовом сценарии курс доллара будет находиться в диапазоне 80–85 рублей, этот же коридор остается основным ориентиром до конца года. Без серьезных внешних потрясений сейчас нет предпосылок для резкого выхода за его пределы. Ключевое влияние на курс оказывает соотношение спроса и предложения валюты: объем экспортной выручки, восстановление импорта, динамика цен на сырьевые товары и условия проведения внешних расчетов».

Дополнительное давление создает постепенное смягчение денежно-кредитной политики. По мере снижения ключевой ставки привлекательность рублевых инструментов сокращается, а спрос на иностранную валюту постепенно восстанавливается. Сезонный рост расходов на зарубежные поездки, завершение налогового периода и сравнительно низкая ликвидность внебиржевого рынка могут усиливать краткосрочные колебания, но не определяют общий тренд. На взгляд Бахчеева, главным фактором риска остается геополитика. Новые санкционные ограничения, усложнение экспортных расчетов или существенное снижение нефтяных цен способны ускорить ослабление рубля и временно вывести доллар выше 85 рублей.

«Текущая курсовая динамика не похожа на начало неконтролируемого долгосрочного падения, — отмечает генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. — После завершения налогового периода предложение валютной выручки со стороны экспортеров традиционно снижается, тогда как спрос на иностранную валюту со стороны импортеров в начале месяца, напротив, возрастает. Дополнительно сказываются сезонные факторы и сохраняющаяся геополитическая неопределенность. Новую точку равновесия рынок будет искать в пределах 77-82 рубля за доллар, при отсутствии существенных внешних шоков».

По словам Проценко, в ближайшие дни важным фактором станет публикация Минфином новых параметров операций с золотовалютными резервами в рамках бюджетного правила. Если объем покупок иностранной валюты будет сокращен, это уменьшит спрос на неё со стороны государства и частично снизит давление на рубль.

«Сохраняются достаточно серьезные обстоятельства, которые работают в пользу рубля и не дают курсу рухнуть, — говорит глава финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. — Ключевой стабилизатор — профицит счёта текущих операций. Пока экспортные доходы превышают импорт, это поддерживает спрос на национальную валюту. Кроме того, несмотря на цикл снижения ключевой ставки ЦБ, рублёвые активы по-прежнему остаются достаточно привлекательными для части инвесторов, что сдерживает масштабный отток капитала. Таким образом, сейчас рынок балансирует: давление со стороны спроса на валюту и геополитики сталкивается с поддержкой от торгового баланса и высокой доходности рублёвых инструментов».

В условиях отсутствия серьезных геополитических шоков эксперт не видит рисков значительного обвала. Наиболее вероятен сценарий контролируемого, умеренного ослабления в течение месяца — доллар в диапазоне 77–82 рубля. По словам Астафьева, во второй половине августа может появиться дополнительный фактор поддержки: экспортная выручка, сформированная на фоне июльского роста нефтяных цен, начнёт поступать в страну и частично компенсирует давление. Ключевой риск, который будет определять, закрепится ли это равновесие или случится резкий скачок, — это развитие геополитической повестки и решения ФРС США по процентной ставке. Если появятся новые масштабные триггеры, волатильность усилится. А если внешние риски снизятся, рубль может даже частично отыграть часть потерь за счёт улучшения настроений инвесторов.