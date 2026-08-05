В Молдавии призвали ввести лицензирование импорта зерна с Украины

Ассоциация «Сила фермеров» в Молдавии настоятельно призывает правительство незамедлительно восстановить систему лицензирования ввоза зерновых культур из Украины. Данная мера необходима для предотвращения резкого падения цен и защиты отечественного аграрного сектора.

© Московский Комсомолец

Ранее власти Молдавии приняли решение отменить требования по получению лицензий на импорт зерна и масличных культур с украинской территории, начиная с 1 января 2026 года.

В официальном обращении, опубликованном в социальных сетях, представители фермерского сообщества указывают, что свободный ввоз продукции или слабый контроль за ее транзитом через территорию страны могут спровоцировать Румынию на запрет экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции. Подобное развитие событий, по мнению аграриев, приведет к катастрофическим последствиям для национального сельского хозяйства. Кроме того, фермеры выражают серьезную обеспокоенность тем, что доступное по низким ценам украинское зерно может спровоцировать обрушение цен на внутреннем рынке.