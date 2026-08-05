Газовый план ЕС трещит по швам: июльский импорт рухнул на треть

Европейские государства не смогли достичь целевых показателей по закупкам сжиженного природного газа. В июле объём поставок в страны региона составил 4,9 млн тонн, что на 34 % меньше, чем в июле прошлого года, подсчитали аналитики BloombergNEF.

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Снижение импорта наблюдается уже четыре месяца подряд — негативная тенденция берёт начало с апреля. В качестве основной причины эксперты называют рост мировых цен на голубое топливо, спровоцированный ближневосточным конфликтом. Это усиливает конкуренцию между покупателями за доступные партии СПГ.

До наступления зимы остаётся примерно два месяца, а заполненность европейских подземных хранилищ пока оставляет желать лучшего. В связи с этим странам региона вскоре придётся активизировать закупки, не обращая внимания на высокую стоимость, чтобы успеть накопить достаточные резервы.

Ещё в первых числах июля аналитики BloombergNEF предупреждали, что процесс закачки газа в хранилища идёт медленнее запланированного графика. Нынешние цифры подтверждают, что отставание сохраняется, и в ближайшие недели Европе предстоит навёрстывать упущенное в ускоренном темпе.