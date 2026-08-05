В России снизились цены на некоторые товары

В России с 28 июля по 3 августа годовая инфляция составила 6,11 процента. Об этом говорится в Обзоре о текущей ценовой ситуации, опубликованном на сайте Министерства экономического развития.

По его данным, за указанный период цены снизились на 0,02 процента. На продовольственные товары динамика цен замедлилась до 0,05 процента. Как отметило ведомство, продолжила дешеветь плодоовощная продукция (минус 0,75 процента). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13 процента.

В секторе непродовольственных товаров снижение оценили в минус 0,18 процента.

Ранее Банк России повысил прогнозный диапазон по инфляции на этот год до шести-семи процентов. В апрельском прогнозе речь шла о 4,5-5,5 процента. По итогам II квартала 2026 года инфляция достигла шести процентов. В июне-июле она ускорилась, главным образом за счет цен на нефтепродукты.