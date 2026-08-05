Минэнерго РФ объяснило послабления по требованиям к бензину

Разрешение продажи бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года носит временный антикризисный характер и позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок, сократив риски перебоев с поставками, сообщили в Минэнерго РФ. При этом долгосрочно политику по экологическим требованиям к топливу пересматривать не будут.

"Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка", - отметили в министерстве.

В Минэнерго подчеркнули, что речь не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к топливу. "Решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива", - сообщили в ведомстве.