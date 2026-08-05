Обмеление Рейна может ускорить инфляцию в Германии

Резкое падение уровня воды в Рейне способно нарушить поставки сырья и товаров, увеличить транспортные расходы и спровоцировать дополнительное повышение цен в Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оценки экономистов.

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На одном из наиболее важных для судоходства участков реки возле города Кауб уровень воды снизился до исторического минимума — 23 сантиметров. По прогнозам, к субботе показатель может упасть еще сильнее и составить около 18 сантиметров.

Из-за мелководья грузовые баржи не могут использовать полную вместимость. В некоторых случаях суда загружаются лишь на 20–30%, чтобы безопасно пройти по обмелевшим участкам.

Это вынуждает перевозчиков привлекать больше судов для доставки прежнего объема грузов. Другим вариантом становится переход на железнодорожный или автомобильный транспорт, который обходится значительно дороже.

На фоне сложившейся ситуации стоимость речной перевозки одной тонны груза увеличилась примерно с 45 до 150 евро.

«Возможные сбои в поставках и связанный с ними дефицит могут привести к удорожанию многих товаров», — отмечается в сообщении.

Специалисты Hamburg Commercial Bank и Berenberg Bank допускают, что дефицит сырья и увеличение логистических затрат могут дополнительно ускорить инфляцию в Германии примерно на 0,5 процентного пункта.

Экономисты считают, что трудности с перевозками и повышенное ценовое давление могут сохраняться по меньшей мере до ноября.

Эксперт Кильского института мировой экономики Стефан Кутс ранее оценил возможное влияние засухи на немецкую экономику. По его прогнозу, обмеление Рейна способно сократить ВВП Германии в третьем квартале 2026 года на 0,1–0,2%.

Рейн играет важную роль в транспортировке топлива, химического сырья, угля и других промышленных грузов. Поэтому длительное ограничение судоходства может отразиться на работе предприятий и доступности отдельных товаров.

Падение уровня воды связано с продолжительной жарой и засухой, охватившими значительную часть Европы. Экстремальные погодные условия также привели к масштабным природным пожарам в Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.