Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в своем аккаунте в соцсети X заявил, что политика конфронтации США и Евросоюза в отношении России и Ирана лишают Европу недорогих энергоресурсов.

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«Война против Ирана и экономическая война против России приводят к дефициту и подорожанию энергоресурсов», — отметил Крупалла.

Он добавил, что Германии необходимы заполненные до предела газохранилища, поэтому с кризисами «необходимо не мириться или усугублять их, а предотвращать их и положить им конец».

25 июля газета The New York Times писала, что европейские оборонные и энергетические компании опасаются, что полный отказ от российского газа может усилить влияние США на энергетическую политику Евросоюза.

Как отмечает издание, менее чем через полгода ЕС намерен полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа.

На фоне этих изменений Европа значительно увеличила закупки СПГ, прежде всего из США. Сейчас американские поставщики обеспечивают около двух третей европейского импорта СПГ, а к концу десятилетия их доля может вырасти до 80%.