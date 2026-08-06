Премьер Молдавии выступил против ограничений на импорт украинского зерна

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан высказался против введения ограничений на импорт украинского зерна, чего добиваются молдавские фермеры.

"На данный момент есть давление, чтобы мы ограничили любой ввоз зерна с Украины, включая транзитное, которое должно дойти до [порта] Констанцы и не предназначено для Молдавии. <…> Украинцы не привезли нам ни килограмма зерна в этом сезоне. Так что давайте не искать проблему там, где ее нет. Если будет демпинг зерна или массовый ввоз, тогда обсудим. Пока этой проблемы не существует", - сказал Тофан в интервью телеканалу Jurnal.

Он также подчеркнул, что Молдавия не будет отказываться от возможности заработать на транзите зерна по своей железной дороге, а также поддержать Украину.

Ранее на этой неделе ограничить импорт потребовала ассоциация "Фермерская сила", которая выступила организатором ряда акций протеста аграриев. Представители ассоциации выразили обеспокоенность обвалом цен на украинское зерно из-за блокирования экспорта через порт Одессы. Молдавские фермеры считают, что украинское зерно может обвалить цены в Молдавии и попадать в страны ЕС под видом молдавской продукции.

В июне "Фермерская сила" провела ряд протестов с требованием увеличить господдержку аграрному сектору, в ходе которых блокировала крупные КПП на границе.