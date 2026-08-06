Росстат заявил об изменении цен на продукты в российских магазинах

Потребительские цены в стране на отрезке с 28 июля по 3 августа снизились на 0,02% – индекс достиг 99,98%. Это первое недельное уменьшение стоимости товаров и услуг с середины мая, о чём сообщается в сводке ведомства от 5 августа. С начала месяца динамика остаётся на нулевой отметке, а с января накопленный прирост составляет 4,84%. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года индекс был 99,60%, а рост с января до августа 2025-го не превышал 3,94%.

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Овощи и фрукты в среднем потеряли в цене 0,7%. Наиболее заметно подешевели капуста (–3,3%), картофель (–2,5%), морковь (–2,3%) и томаты (–2,2%). Однако огурцы прибавили 0,8%, а яблоки с бананами – по 0,7%. В то же время среди других продуктов питания подорожание коснулось гречки (+1,4%), сахара (+1,2%), курицы (+0,9%), свинины (+0,5%) и пшена (+0,6%).

Топливный сегмент тоже ушёл в минус: дизельное горючее стало дешевле на 1,6%, автомобильный бензин – на 1,1%. Причём снижение розничных цен на бензин зафиксировано сразу в 46 субъектах Федерации.

Таким образом, текущая недельная дефляция, хотя и скромная по масштабу, прервала длительный перерыв с весеннего периода. При этом годовая инфляционная картина остаётся заметно выше прошлогодних значений, что указывает на разнонаправленные тренды в разных категориях товаров.