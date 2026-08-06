Товарооборот между Арменией и РФ обрушился

Товарооборот между Арменией и Россией в период с января по июнь 2026 года сократился на 20,9% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Статистического комитета Армении, которые изучил ТАСС.

Согласно статистике, в течение первых шести месяцев 2026 года товарооборот между странами составил $2,630 млрд, в то время как в январе - июне 2025 года он составлял $3,326 млрд. Вместе с этим сократилась и доля России в общей структуре товарооборота: в январе - июне 2026 года она составляла 27,5% от общего объема, в то время как за тот же период прошлого года - 34,7%.

На этом фоне сократилась и доля товарооборота с ЕАЭС: с 36,3% за указанный период в 2025 году до 29,4% в 2026 году. При этом товарооборот Армении с отдельными странами ЕАЭС вырос: с Белоруссией - на 18,8%, с Казахстаном - на 16,3%, с Киргизией - на 220,6%.

Согласно статкомитету, общий товарооборот Армении составил $9,571 млрд, что на 0,1% меньше показателя 2025 года в $9,580 млрд.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что товарооборот между Россией и Арменией сокращается драматически, в 2026 году этот показатель упал на две трети по отношению к прошлому году и продолжит сокращаться.