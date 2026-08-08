Агентство ТАСС на основе данных Нацбанка Украины рассчитало, что дефицит украинского бюджета в этом году составит рекордные 35% ВВП.

Как уточнили в агентстве, это превышает $70 млрд и примерно на $30 млрд выше показателей, заложенных в законе о бюджете, принятом депутатами Верховной рады в конце 2025 года.

Уточняется, что изначально в Раде дефицит бюджета закладывался в размере 18,5% ВВП.

Закрыть образовавшуюся дыру на Украине хотят за счёт внешней финансовой помощи — прежде всего киевский режим рассчитывает на кредит от ЕС в размере €90 млрд.

Украинские власти ожидают улучшения ситуации с дефицитом бюджета в 2027 году, но даже в этом случае нехватка средств останется на уровне 26% ВВП, то есть около $50—60 млрд.

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев получил около $200 млрд бюджетной помощи от Запада с февраля 2022 года.