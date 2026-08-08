Европа обновила антирекорд по объемам газа в хранилищах

Ситуация с закачкой газа в подземные хранилища Европы усугубляется: объем газа – на антирекордном уровне. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.

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«По данным Gas Infrastructure Europe, на 6 августа 2026 года запасы в европейских ПХГ достигли уровня ниже предыдущих знаковых минимумов. В хранилищах меньше газа, чем на эту дату в критически важных сезонах закачки 2018 и 2021 годов, когда Европа остро нуждалась в заполнении опустошенных сильными морозами ПХГ», — рассказали в компании.

При этом пресс-служба уточнила, что нехватка газа в подземных хранилищах создает существенные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов.

8 августа издание Politico сообщило, что медленное пополнение Германией своих запасов газа ставит под угрозу зиму в ЕС. На ФРГ приходится более 20% всех подземных газовых хранилищ объединения. Как поясняет издание, обычно операторы газохранилищ в Германии заполняют ПХГ летом, когда цены на газ ниже, а зимой продают его снабжающим компаниям с наценкой.

В 2026 году из-за войны США и Израиля против Ирана и возникшие в результате этого перебои экспорта топлива из стран Персидского залива стали причиной роста цен на газ, поэтому заполнение подземных хранилищ идет меньшими темпами.