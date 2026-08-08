Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала пресекать доходы России «со всех сторон», поприветствовав принятие сенатом США законопроекта о санкциях. Она заявила, что необходимо давить на все источники — от олигархов до энергоносителей и теневого флота. Европа и США, по её словам, должны действовать сообща.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что жёсткие и взаимодополняющие санкции покажут силу партнёрства. Сенат США одобрил законопроект.

Документ теперь должен рассмотреть Палата представителей, которая ушла на каникулы до 31 августа. В случае одобрения санкции вступят в силу.

США уже вводили ограничения против России. Новый пакет может затронуть энергетический сектор и финансовые потоки.

Москва неоднократно называла санкции незаконными. В Кремле обещали принять ответные меры.

В 2025 году США уже вводили санкции против российского энергосектора. Кроме того, в июле 2026 года ЕС обсуждал новые ограничения.

Новые ограничения против России и Ирана прошли голосование в Сенате США.