В России выступили с важным предупреждением Евросоюзу

Европейский союз может столкнуться с самой сложной зимой за последние годы из-за нехватки запасов сжиженного природного газа (СПГ). Таким прогнозом с RTVI поделились российские финансисты.

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По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, зимой Европе удастся избежать физического дефицита газа, однако рост цен почти неизбежен.

В свою очередь, декан факультета финансовой экономики МГИМО Игбал Гулиев предупредил, что новый скачок цен может произойти при совпадении трех факторов: холодной зимы, перебоев с поставками СПГ и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Олег Анашкин же заметил, что европейским правительствам становится все сложнее одновременно субсидировать промышленность, поддерживать население, увеличивать военные расходы и финансировать энергопереход. Многие страны ЕС больше не могут позволить себе масштабные программы помощи, а потому переходят на точечную поддержку уязвимых слоев населения и критически важных отраслей, добавил он.

В настоящее время, всего за несколько месяцев до начала отопительного сезона, хранилища СПГ в ЕС заполнены примерно на 57 процентов. Это самый низкий показатель для этого времени года за всю историю наблюдений, начиная с 2009 года. Импорт этого энергоносителя в Европу снижается с апреля.

По данным Bloomberg, власти ЕС надеются, что предстоящей зимой смогут докупить недостающие запасы СПГ.