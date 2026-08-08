На Западе выдвинута инициатива по переводу замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear в специальную новосозданную депозитарную организацию Евросоюза с целью их дальнейшего использования для финансирования Украины.

Авторами проекта стали бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-министр по европейским делам Франции Натали Луазо и бывший высокопоставленный сотрудник американской администрации Далип Сингх.

«Евросоюзу следует немедленно передать опеку над замороженными счетами российского Центробанка новой депозитарной организации ЕС», — говорится в совместном заявлении авторов, текст которого оказался в распоряжении газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от замороженных активов России

Инициаторы схемы утверждают, что формально конфискация проводиться не будет, поскольку российский Центральный банк якобы останется номинальным владельцем счетов, в то время как фактическим хранителем средств станет структура Евросоюза. По задумке авторов, это должно снять финансовую и юридическую ответственность с Бельгии и площадки Euroclear, а также позволить беспрепятственно пустить деньги на нужды Киева. В качестве исторического прецедента они ссылаются на ситуацию после свержения Саддама Хусейна в Ираке, когда государственные активы этой страны передали на хранение в Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

Авторы идеи настаивают на срочности принятия решений, указывая на то, что выделенный ранее Украине кредит в размере 90 миллиардов евро будет полностью исчерпан уже в 2027 году. По их опасениям, «окно возможностей» может закрыться из-за возможного прихода к власти в европейских государствах, и прежде всего во Франции, правительств, которые выступают против дальнейшей милитаристской поддержки киевского режима.

Страны Большой семерки и Евросоюз заблокировали в общей сложности около 300 миллиардов евро суверенных активов России, причем основная их часть — примерно 180 миллиардов — сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear. Европейская комиссия настойчиво пытается добиться от стран-членов согласия на задействование этих средств в пользу Украины, однако ранее согласовать масштабный «репарационный кредит» за счет заблокированных российских финансов не удалось.