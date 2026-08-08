Раскрыт возможный ответ России на сближение Армении с Евросоюзом

Россия может пересмотреть подход к поставкам энергоносителей Армении в случае ее тесного сближения с Европейским союзом (ЕС). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, доктор исторических наук Александр Крылов.

"Одно дело, когда Россия выстраивает экономические отношения со своими союзниками по Евразийскому экономическому союзу, а другое дело, когда страна заявляет о том, что она вступает в Европейский союз". Александр Крылов, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН

Названо условие заморозки членства Армении в ЕАЭС

По мнению Крылова, следующим шагом России после ограничительных мер в отношении армянской сельскохозяйственной продукции мог бы стать пересмотр льготного режима поставок энергоносителей для Еревана. При этом политолог отметил, что Москва продолжает поставлять энергоносители в страны ЕС, несмотря на антироссийские санкции.

Ранее Пашинян с уважением отреагировал на предложение стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провести референдум по членству в объединении. При этом политик указал, что проведение голосования о членстве в ЕС и ЕАЭС в настоящий момент невозможно.