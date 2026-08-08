В Госдуме не исключили появление пластиковых банкнот

В России могут появиться пластиковые банкноты. Это будет возможно после изучения опыта других стран, в том числе с точки зрения экономики и защиты от подделок, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что пластиковые банкноты наиболее долговечны, чем бумажные, а это означает экономию бюджетных денег.

«Возможно, это и большая защищенность. Изучим то, что у них происходит, и дальше, вполне возможно, это в России реализуем», — добавил политик.

5 августа стало известно, что в Индии первые полимерные банкноты низкого номинала поступят в обращение в начале следующего финансового года. По словам главы Резервного банка страны Санджай Малхотра, правительство разрешило напечатать до двух миллиардов таких банкнот.

До этого в Банке России заявили, что не планируют выпуск пластиковых банкнот. Как отметил зампредседателя Центробанка Сергей Белов, в мире полимерные банкноты в основном обращаются в странах с жарким и влажным климатом, а для России это нецелесообразно. Кроме того, бумажные банкноты обладают более совершенным защитным комплексом, который невозможно создать на полимере.