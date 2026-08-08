Сенат США одобрил временный бюджет для предотвращения шатдауна

Сенат США, возглавляемый республиканцами, в субботу одобрил временную меру по финансированию федеральных ведомств до 11 декабря, чтобы предотвратить приостановку работы правительства* накануне ноябрьских выборов, сообщает CNBC.

© EPA/ТАСС

В прошлом месяце Палата представителей** приняла собственный вариант законопроекта о краткосрочном финансировании. Теперь обеим палатам предстоит урегулировать разногласия до 30 сентября, когда истекает срок действия текущего бюджета, после чего документ должен подписать президент Дональд Трамп.

По словам представителей демократической партии, версия Сената не позволяет администрации перераспределять средства с других программ на безопасность границ, а также временно блокирует правило, дающее назначенцам контроль над грантами на сотни миллиардов долларов. Документ также включает корректировки финансирования программ жилищной и продовольственной помощи.

*Шатдаун — ситуация в США, когда Конгрессу не удается вовремя согласовать бюджет. В этот период прекращается финансирование госучреждений, из-за чего часть госслужащих уходит в неоплачиваемый отпуск, а работа многих ведомств, национальных парков и музеев временно замирает.

**Палата представителей — нижняя палата Конгресса США, которая вместе с Сенатом отвечает за разработку и принятие федеральных законов. Именно в этой палате, согласно конституции, должны инициироваться все законопроекты, касающиеся налогов и распределения бюджетных средств.

Подпишись на MP в MAX