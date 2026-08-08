Трамп снова пытается уволить управляющую ФРС
Президент США Дональд Трамп возобновил попытки уволить члена совета управляющих ФРС Лиз Кук спустя несколько недель после того, как Верховный суд заблокировал её отстранение, сообщает Reuters. Администрация уведомила Кук о возможном увольнении по обвинениям в ипотечном мошенничестве, дав 21 день на ответ. Адвокат чиновницы назвал обвинения беспочвенными.
Ранее Верховный суд заблокировал увольнение из-за отсутствия процессуальных гарантий. Спор вокруг обвинений суд тогда не разрешил.
Трамп критиковал ФРС за отказ снижать ставки. Конфликт вокруг Кук стал частью давления на центробанк.
Кук оспорила решение в суде. Адвокат заявил об отсутствии законных оснований для отстранения.
Вопрос независимости ФРС остаётся острым. Белый дом продолжает настаивать на своём.
В 2025 году Трамп уже требовал увольнения Кук. Кроме того, в июне 2026 года Верховный суд временно запретил её отстранение.