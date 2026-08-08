ЕС грозит серьезный кризис

Правительство Германии отказалось закупать газ для подземных хранилищ (ПХГ). Евросоюз может столкнуться с дефицитом газа и ростом цен в предстоящий отопительный сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что нынешним летом газовые хранилища в ЕС заполняются меньшими темпами, нежели обычно. Причина — война США с Ираном и коллапс с экспортом топлива из Персидского залива.

На 6 августа заполненность в ЕС составляет около 58%, что является самым низким показателем за 15 лет.

Запасы газа в Германии вовсе оказались на исторически низком уровне (48%). При этом они играют важную роль для всего рынка ЕС, поскольку страна контролирует 20% мощностей ПХГ блока.

Власти Германии отказываются вмешиваться в ситуацию и закупать газ за счет бюджетных средств. По мнению Берлина, это должны делать частные структуры, государственное вмешательство только навредит и приведет к росту цен.

По словам эксперта S&P Global Лорента Русекаса, насколько такой подход оправдан, станет ясно в начале зимы.

Если в Европе наступят холода и кризис в Ормузе не разрешится, цены продолжат расти. Даже если ПХГ Германии будут заполнены на 76%, все равно не исключен дефицит, поскольку Берлин обязался помогать соседним странам с газоснабжением при чрезвычайных ситуациях.

Российские финансисты считают, что ЕС может столкнуться с самой сложной зимой за последние годы из-за нехватки запасов газа.