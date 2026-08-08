Стало известно, какие российские товары наиболее популярны в Китае

Российские товары уверенно завоёвывают симпатии потребителей в Китае – особую популярность набирают продукты с высокими экологическими стандартами.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Российско‑Китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов.

«Китай – это огромный рынок, – подчеркнул он. – Здесь востребованы российское мясо, молочная продукция, масло и кондитерские изделия».

Среди кондитерских брендов эксперт выделил рязанскую «Конфеста», «Алёнку» и Белёвскую пастилу – последняя стала первым российским продуктом, появившимся в сети супермаркетов 7‑Eleven в Китае.

При этом производители адаптируют упаковку специально под местный рынок, уточнил глава гильдии.

Помимо сладостей, в КНР активно экспортируют российскую косметику, а также напитки, в том числе квас и пиво. По словам Кипарисова, тренд на экологически чистую продукцию в Китае продолжает укрепляться, открывая новые возможности для российских поставщиков.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Москве прошёл семинар, посвящённый совместной реализации Инициативы по глобальному управлению и 30-летию установления китайско-российских отношений партнёрства и стратегического взаимодействия