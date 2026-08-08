Жители Украины начали жаловаться на дефицит продуктов в супермаркетах. На это обратило внимание местное издание Hromadske.

"Пользователи соцсетей начали делиться кадрами пустых полок в некоторых магазинах", - говорится в публикации.

Уточняется, что покупатели столкнулись с нехваткой свежих овощей и фруктов, молочных продуктов, а в отдельных случаях - мяса.

Такая картина наблюдается, в том числе, в Киеве.

Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявлял, что в порты страны перестали заходить суда, подчеркнув, что решение было принято владельцами плавсредств.

Работа крупнейших украинских гаваней была остановлена для международного коммерческого флота. Весь поток морских контейнеров вынужденно перенаправляется в соседние страны, что значительно увеличивает стоимость и сроки доставки товаров.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что Киев использовал черноморские порты для доставки вооружений. Подсчитано, что за три года только через Одессу прошли около восьми тысяч судов с военными грузами.