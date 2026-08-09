Европа рискует остаться без газа ближайшей зимой

Европейцы этой зимой могут столкнуться с резким повышением тарифов на энерго- и теплоснабжение. об этом предупреждает издание Politico. Среди главных причин - отказ властей Германии от централизованных закупок газа за счёт средств из госбюджета. А ведь именно в этой стране - расположено более 20% всех подземных хранилищ ЕС. На данный момент они заполнены лишь на 47% от общей ёмкости, это исторически низкий уровень. Да и то, что ещё осталось, приходится расходовать уже сейчас.

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Газовая авантюра Германии ставит под угрозу зимний отопительный сезон в Европе. Топливный кризис набирает обороты. Заполненность подземных хранилищ в Европе на самом низком уровне за последние 15 лет. Хуже всего обстоят дела в Германии.

Это вызвало растущие призывы к Берлину сделать немыслимое – напрямую вмешаться и обязать своих государственных энергетических гигантов закупать газ по любой цене, отказавшись от многолетней доктрины свободного рынка в энергетической политике.

Но, несмотря на серьёзность ситуации, Берлин не намерен подстраиваться под обстоятельства и продолжает рисковать экономикой и качеством жизни людей. Эксперты уверены - ситуация в ближайшее время только ухудшится. Фактически Германия и Европа в целом находятся сейчас между Сциллой и Харибдой.

И причина этого - сразу несколько факторов. Не только отказ от российского топлива, но ещё конфликт США с Ираном и рекордная жара в Европе. Именно из-за неё страны Евросоюза в июле потратили из подземных хранилищ газа почти миллиард кубометров. Это рекордный показатель с 2022 года. В итоге сейчас хранилища заполнены только наполовину. Все системы охлаждения работают на максимуме, это в разы увеличивает энергопотребление.

Есть и ещё одно следствие жары – обмеление рек. Уровень воды в ключевых артериях Европы - Рейна и Дуная - на некоторых участках не превышает 20 сантиметров. АЭС не могут работать на полную мощность из-за нехватки воды для охлаждения реакторов. Такие же сложности и на гидроэлектростанциях.

Поэтому газ для ЕС в нынешних условиях – единственное спасение. Но оно улетучивается буквально на глазах. Европа при этом остаётся верна самой себе. Заявляя о полном отказе от российского голубого топлива в 2027 году, увеличивает его импорт. В июне страны-члены ЕС импортировали из России на 14% больше СПГ, чем годом ранее. Франция закупила большую часть российского СПГ. Получается, что европейские политики, как всегда, живут двойными стандартами - демонстративно захлопывают дверь, но открывают настежь окна.