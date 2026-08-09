Кипр начнет снабжать Европу газом

Кипр начнет снабжать Европу природным газом. Комментарий министра энергетики, торговли и промышленности Кипра Майкла Дамианоса публикует Associated Press.

Первые поставки кипрского газа на европейский рынок запланированы на март 2028 года. Разработкой месторождения Кронос займутся компании Eni и TotalEnergies, принявшие окончательное решение о старте проекта, на который выделено два миллиарда долларов (примерно 163 миллиарда рублей).

«Для Европы это сейчас важно из-за войны на Украине и из-за ситуации на Ближнем Востоке, поскольку Кипр станет альтернативным источником газа», — заявил министр.

Отмечается, что газ будут отправлять по подводному трубопроводу в Египет для сжижения, а затем доставлять кораблями в Европу, что оказалось наиболее экономически целесообразным вариантом.

Ранее в августе в Турции рассказали о просьбе Европы не поставлять ей российский газ.