Власти Кипра могут начать снабжать Европу газом

По итогам беседы с министром энергетики, торговли и промышленности Кипра Майклом Дамианосом агентство Associated Press сообщает, что власти острова рассчитывают начать экспорт природного газа в европейские страны весной 2028 года.

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Согласно информации агентства, европейские потребители смогут получить поставки газа с подводного месторождения у берегов Кипра уже к марту 2028 года для покрытия своих энергетических нужд.

Дамианос уточнил, что в прошлом месяце компании TotalEnergies и Eni достигли окончательного соглашения о продолжении работ по освоению месторождения Кронос, расположенного у южных берегов Кипра. Именно этот проект станет первым на территории страны, откуда начнется поставка газа в Европу.

«Для Европы это сейчас крайне важно из-за ситуации на Украине и конфликтов на Ближнем Востоке, чтобы Кипр мог выступить альтернативным источником газа», — подчеркнул министр.

Ранее, в марте, на фоне обострения ситуации с поставками из-за напряженности на Ближнем Востоке, Дамианос заявлял, что Кипр планирует начать добычу газа на месторождении Кронос к 2028 году.