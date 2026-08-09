Пустые полки в Киеве: в магазинах начали пропадать овощи, фрукты и мясо

В ряде магазинов крупных украинских торговых сетей наблюдается дефицит овощей, фруктов и мяса, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, в соцсетях и СМИ появились ролики из супермаркетов «Сильпо» и «Форе» — на кадрах представлены пустые полки во многих отделах торговых точек.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 1 по 7 августа российскими военными были нанесены два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

На фоне этого в украинских СМИ появились заявления представителей торговых сетей о проблемах с логистикой, доставкой продуктов, утратой ряда товаров.

Вместе с тем, разъяснили военные эксперты, проблемы крупнейших украинских торговых сетей связаны не только с ударами по логистике и утратой ряда складских помещений, но и действиями властей Украины — конфискациями грузового транспорта для нужд ВСУ, массовой мобилизацией водителей, грузчиков и других работников.