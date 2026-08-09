В МИД предсказали удар по экономики Греции в случае отказа от российского газа

Директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в беседе с ТАСС предсказал удар по экономике Греции в случае отказа от российского газа.

Он отметил, что греческий бизнес продолжает выборочное сотрудничество с российскими компаниями в первую очередь в газовой сфере. В 2025 году доля поставок российского трубопроводного газа составила 45 процентов от всего импорта, уточнил дипломат.

«В этих условиях решение о полном прекращении закупок к концу 2027 года наверняка дорого обойдется Афинам», — подчеркнул Пилипсон.

Дипломат также указал, что местное экспертное сообщество опасается перехода на американских сжиженный природный газ из-за резкого роста тарифов на электроэнергию и, как следствие, на ключевые группы товаров. Также к убыткам Греции можно отнести упущенную выгоду из-за сокращения числа российских отдыхающих, а также снижение доходов предприятий пушно-меховой индустрии.

Ранее появился прогноз, что ЕС рискует столкнуться с самой сложной зимой за последние годы из-за нехватки запасов сжиженного природного газа (СПГ). Европа избежит физического дефицита, однако рост цен почти неизбежен.