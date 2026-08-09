Власти Франции выступили с призывом в преддверии выборов

Министр бюджета Франции Давид Амьель призвал правительство не откладывать непопулярные решения по сокращению расходов до президентских выборов 2027 года. Об этом сообщает Financial Times.

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По его мнению, приведение в порядок госфинансов республики является первоочередной задачей. Он добавил, что Франция не может позволить себе дальнейшее ухудшение дефицита.

Амьель сравнил состояние государственных финансов с пороховой бочкой, а также призвал кандидатов в президенты страны представить реалистичные предвыборные программы, не делая электоралистских обещаний по расходам.

Министр в качестве варианта предложил рассмотреть заморозку индексации пенсий и ряда пособий. 80% роста расходов за последние 50 лет пришлись на социальную сферу, утверждает он.

До этого сообщалось, что лидер парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, вернувшая себе через суд право на участие в президентских выборах 2027 во Франции, уверенно лидирует в опросах.