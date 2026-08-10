Британия ежегодно теряет £125 млрд из-за неработающей молодежи

Великобритания каждый год теряет около £125 млрд из-за молодежи, которая не учится и не работает. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее информации, к так называемой категории NEET(Not in Education, Employment or Training; Не учатся, не работают или не стажируются) относится более миллиона человек в стране. Это поколение взрослело в условиях финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19, а сейчас сталкивается с повышением цен, сокращением госуслуг и изменением рынка труда из-за ИИ.

В сфере услуг для молодежи расходы упали на 76%, из-за чего закрылись молодежные клубы и сократился штат социальных работников.

По данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, общий уровень безработицы в Великобритании составил 5,2% в декабре 2025 года, что стало самым высоким показателем с января 2021 года. При приходе к власти Лейбористской партии в июле 2024 года безработица была на уровне 4,1%. Особенно часто с нехваткой рабочих мест сталкиваются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет: в этой возрастной категории безработица составляет 14%.