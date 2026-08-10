Новый санкционный пакет в конгрессе США вызвал беспокойство в Европе

В американском конгрессе завис законопроект, предложенный сенатором Линдси Грэмом* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который предусматривает введение пошлин до 500% на импорт из России и до 100% на товары из стран, закупающих у Москвы энергоресурсы. Документ вызвал тревогу как в США из-за рисков для бизнеса и инфляции, так и в Европе, где опасаются торговой агрессивности Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Особое беспокойство вызывает раздел, позволяющий президенту вводить 100-процентные пошлины на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших импортеров российской нефти и газа или способствующих обходу санкций. Списки пересматриваются каждые 180 дней, что может привести к автоматическому попаданию европейских стран под пошлины без изменения их собственной политики, пояснил основатель инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

ЕС продолжает наращивать закупки российского газа. В первом полугодии импорт СПГ вырос на 17% — до почти 10 млн тонн, в основном за счет Франции, Бельгии и Испании. Закупки трубопроводного газа по «Турецкому потоку» в Венгрию и Словакию также увеличились на 7%.

Под вторичные санкции могут попасть предприятия нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, химической и стекольной отраслей. В зоне риска — Греция, Кипр и Мальта, продолжающие взаимодействовать с Россией в судоходстве.

Сочетание санкций и импортных пошлин создает инструмент широкого экономического давления, стирающий границы между адресной ответственностью и коллективным наказанием, отметил Исаков. Вместо точечного воздействия под ударом могут оказаться целые отрасли и экономики.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга