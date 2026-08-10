Компания из КНР запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути

Китайская компания Sea Legend запускает на этой неделе регулярные контейнерные перевозки из КНР в Европу по Северному морскому пути. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

Еженедельный рейс из китайского порта Нинбо-Чжоушань в британский Филикстоу по Севморпути сократит время в пути между ними почти вдвое - до 20 дней.

По свидетельству главы отдела консалтинга по морским рискам в страховой компании Allianz Рахула Кханны, отмечается "явное увеличение судоходного трафика через Арктику и Северный морской путь".

"Суда и судовладельцы теперь рассматривают это как возможность сэкономить, во-первых, значительное время и средства", а во-вторых - обойти "все геополитические узкие места и зоны конфликтов", заявил эксперт.

В 2018 году в КНР была опубликована "Белая книга" по политике Китая в Арктике, в которой было указано, что Пекин готов вместе со всеми сторонами строить "полярный Шелковый путь" посредством развития и использования арктических судоходных маршрутов.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана.