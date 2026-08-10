Минэнерго рассказало, сколько в России осталось авиакеросина

Министерство энергетики России обнародовало данные по объёмам авиационного топлива в стране. На начало августа текущего года, по оценке ведомства, эти показатели держатся в рамках привычной сезонной нормы.

© Московский Комсомолец

В официальном заявлении, размещённом на площадке «Макс», уточняется, что текущий уровень хранения горючего не вызывает беспокойства. Специалисты признают его обычным.

При этом в Минэнерго добавили, что производственный потенциал позволяет при необходимости быстро пополнить резервуары. Дополнительное увеличение объёмов не потребует серьёзных усилий, поскольку мощности предприятий готовы к расширению выпуска.

Таким образом, отрасль располагает достаточным количеством керосина, а имеющийся запас прочности гарантирует стабильность даже при возможном росте спроса.