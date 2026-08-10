Поставки ключевых видов российской агрокультуры в Турцию взлетели

По итогам июня турецкие импортеры резко нарастила закупки ключевых видов российской агрокультуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы средиземноморской страны.

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За отчетный период отечественные экспортеры отправили в Турцию ячменя на сумму примерно в 8 миллионов долларов. В месячном выражении стоимость поставок подскочила в 2,3 раза, а в годовом — в 5,4 раза. В целом за первое полугодие отгрузки достигли 73,8 миллиона долларов (прирост в 12,3 раза в сравнении за тот же период 2025-го).

Что касается пшеницы, то ее экспорт увеличился до 115,6 миллиона долларов. В сравнении с майским показателем июньский результат сократился на 11 процентов, но вырос год к году в 2,2 раза. В январе-июне поставки ключевой агрокультуры увеличились в 1,9 раза в годовом выражении, до 749,5 миллиона.

В начале лета спросом в Турцию также пользовалась российская кукуруза. Стоимость ее экспорта из РФ в средиземноморскую страну достигла максимальных с мая 2024 года 51,3 миллиона долларов. Подобная динамика позволила России закрепиться на второй строчке в списке крупнейших экспортеров этой продукции в Турцию.