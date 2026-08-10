Поставки ключевых видов российской агрокультуры в Турцию взлетели
По итогам июня турецкие импортеры резко нарастила закупки ключевых видов российской агрокультуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы средиземноморской страны.
За отчетный период отечественные экспортеры отправили в Турцию ячменя на сумму примерно в 8 миллионов долларов. В месячном выражении стоимость поставок подскочила в 2,3 раза, а в годовом — в 5,4 раза. В целом за первое полугодие отгрузки достигли 73,8 миллиона долларов (прирост в 12,3 раза в сравнении за тот же период 2025-го).
Что касается пшеницы, то ее экспорт увеличился до 115,6 миллиона долларов. В сравнении с майским показателем июньский результат сократился на 11 процентов, но вырос год к году в 2,2 раза. В январе-июне поставки ключевой агрокультуры увеличились в 1,9 раза в годовом выражении, до 749,5 миллиона.
В начале лета спросом в Турцию также пользовалась российская кукуруза. Стоимость ее экспорта из РФ в средиземноморскую страну достигла максимальных с мая 2024 года 51,3 миллиона долларов. Подобная динамика позволила России закрепиться на второй строчке в списке крупнейших экспортеров этой продукции в Турцию.