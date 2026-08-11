Один продукт питания в России подешевел почти на 30%

В июле в России минимальная стоимость социально значимых продуктов питания опустилась на 7,2 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) процитировало ТАСС.

Речь идет о товарах, продававшихся в крупных торговых сетях. Сильнее прочих подешевели рис (минус 28,7 процента), сливочное масло (минус 26,6 процента) и свинина (минус 23,5 процента). Кроме того, на 17,6 процента снизилась стоимость пшеничной муки и на 15,2 процента — моркови. Стоимость черного чая опустилась на 8 процентов, вермишели — на 6,5 процента, а куриных яиц — на 4,8 процента. За сезонные яблоки стали просить на 4,4 процента меньше.

Относительно июня подешевели белокочанная капуста (минус 11,7 процента), куриные яйца (минус 11,3 процента), репчатый лук (минус 11 процентов), говядина (минус 4,7 процента), морковь (минус 4,6 процента) и молоко (минус 3,3 процента).

С 28 июля по 3 августа годовая инфляция в России составила 6,11 процента. На продовольственные товары динамика цен замедлилась до 0,05 процента.