Отгрузки зерна в порты Большой Одессы за пять дней упали на 84%

Отгрузки зерновых по железной дороге в направлении портов Большой Одессы (Одесса, Черноморск и Южный) за первые пять дней августа сократились на 84,3% по сравнению с аналогичным периодом июля - до 40,8 тыс. тонн. Об этом сообщила в своем Telegram-канале украинская брокерская компания Spike Brokers - коммерческий агент на зерновом и масличном рынке страны.

За первые пять суток августа по железной дороге в целом перевезено 182 тыс. тонн зерновых грузов и продуктов перемола, что на 44,1% меньше аналогичного периода июля.

"Данные "Укржелдороги" за первые пять дней месяца показывают резкое сокращение железнодорожного зернового потока в морские порты, тогда как сухопутные железнодорожные переходы и автомобильный экспорт работают активнее", - говорится в сообщении.

По сухопутным логистическим каналам за 1-5 августа через автомобильные пункты пропуска экспортировано 59,6 тыс. тонн агропродукции против 53,6 тыс. тонн за аналогичный период июля (на 11,3% больше). По данным Spike Brokers, среднесуточная передача зерновых грузов и дробей через пограничные переходы за первые пять дней августа составила 142 вагона против 139 вагонов в июле.

Больше всего выросли объемы на румынском направлении - до 31,2 вагона в сутки, или на 29,3 вагона больше июльского уровня. Польша увеличила передачу до 27,4 вагона в сутки (+13.8). Венгрия сократила этот показатель до 23 вагонов в сутки (-15.9), Словакия - до 14,2 вагона в сутки (-2.7). Накопление зерновых вагонов в направлении границы поднялось с 369 до 521 вагона, или на 41,2%.

"В отличие от более слабого общего темпа аграрного экспорта, автомобильный канал начал август активнее, чем июль. Однако его абсолютная емкость остается недостаточной для компенсации сокращения крупнотоннажных зерновых потоков через морские порты", - говорится в сообщении.

На дунайском направлении также зафиксирован рост активности: количество зерновозов увеличилось до 1 296 вагонов (+155), среднесуточная выгрузка - до 157 вагонов (+106).