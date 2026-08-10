Российский рынок акций растет в начале торгов

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии росли на 0,83% - до 2 300,34 и 881,94 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:08 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 297,3 пункта (+0,7%), индекс РТС находился на отметке в 880,77 пункта (+0,7%).

Курс юаня к рублю на открытии Московской биржи рос на 6,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 12,304 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:08 мск юань замедлил рост до 12,2695 рубля (+3,05 копейки).