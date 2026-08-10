Курс доллара поднялся выше 83 рублей

В утренние часы расчетный кросс-курс валюты США обновил максимум с 23 марта, преодолев отметку в 83 рубля.

Ориентировочная стоимость американской валюты на внебиржевом рынке преодолела важный психологический рубеж, передает РИА «Новости».

Утром показатель увеличился на 40 копеек по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 82,92 рубля. Незадолго до этого фиксировался рост до 83,05 рубля, что стало рекордом с 23 марта.

После остановки торгов долларами на Московской бирже летом 2024 года главным ориентиром для российской валюты стал юань. Биржевые операции с китайскими деньгами проходят с десяти утра до семи вечера.

Именно в этот период вычисляется кросс-курс доллара через соотношение американской валюты к юаню на международном рынке и юаня к рублю внутри страны. Полученные данные используются для проведения внебиржевых сделок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 августа расчетный курс американской валюты на внебиржевом рынке поднялся выше 82 рублей.

За несколько дней до этого стоимость доллара по отношению к российскому рублю превысила отметку в 81 рубль.

В конце июля этот главный ориентир для внебиржевых торгов преодолел уровень в 80 рублей.