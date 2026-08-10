Курс доллара поднялся выше 83 рублей

Курс доллара в ходе утренних торгов в понедельник поднялся выше 83 рублей впервые с марта, достигая на форексе, как следует из данных Investing, 83,38 рубля.

Его показатели колеблются довольно резко, то падая до 82,5, то вновь поднимаясь выше 83. Межбанковский курс к моменту написания материала составлял 82,49 рубля.

Как отмечает Сенатом США новых санкций, способных повлиять на экспорт энергоносителей из РФ.

Прошлую неделю нацвалюта завершила довольно ощутимым снижением, потеряв к доллару около 4 процентов стоимости. Центробанк в пятницу установил на 8-10 августа официальный курс доллара на уровне 82,17 рубля.