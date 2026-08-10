Перевозки украинского зерна поездами в порты Одессы рухнули почти вдвое

Железнодорожные отгрузки зерна в направлении портов Большой Одессы в начале августа рухнули на 84% на фоне блокады морского экспорта. Об этом сообщает брокерская компания Spike Brokers, данные которой приводит Forbes.ua.

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За первые шесть дней августа Украина экспортировала всего 312,9 тыс. тонн сельхозпродукции — на 60% меньше, чем за аналогичный период июля, когда было отгружено 784,5 тыс. тонн. Выручка от экспорта сократилась на 38,4% — до $201,5 млн против $326,9 млн месяцем ранее.

«Данные Укрзализныци за первые пять дней месяца показывают резкое сокращение железнодорожного зернового потока в морские порты, тогда как сухопутные железнодорожные переходы и автомобильный экспорт работают относительно активнее», — отмечается в сообщении Spike Brokers.

Наиболее сильное падение зафиксировано в сегменте зерновых. Поставки пшеницы за первую неделю августа снизились до 93,2 тыс. тонн с 294,9 тыс. тонн в начале июля, а экспорт кукурузы упал до 33,5 тыс. тонн с 293,7 тыс. тонн. Экспорт подсолнечного масла сократился с 52,1 тыс. тонн до 30,7 тыс. тонн.

За первые пять дней августа железнодорожные перевозки зерновых грузов и продуктов помола составили 182 тыс. тонн — на 44% меньше, чем месяцем ранее. Среднесуточная погрузка упала до 26,6 тыс. тонн (минус 47% по сравнению с июлем).

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