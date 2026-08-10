Предсказаны курсы доллара и евро на середину августа

К середине текущего месяца доллар будет торговаться в России по 79-84,5 рубля. Об этом заявил глава отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев. Его процитировало RT.

Что касается евро, то ему эксперты предсказал котировки в пределах 92-97,5 рубля. Курс китайской валюты составит 11,7-12,5 рубля.

Аналитик подчеркнул, что российская валюта продолжает испытывать давление сезонного и геополитического факторов. Кроме того, сказываются операции монетарных властей в рамках бюджетного правила.

В июле жители России чаще продавали доллары и евро, чем покупали их. На наличные продажи евро пришлось 57 процентов, а на безналичные — 67 процентов.

По мнению финансового эксперта Владимира Григорьева, в пределах месяца рубль может продолжить слабеть по отношению к доллару.