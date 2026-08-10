Крупный покупатель российского газа охладел к нему

По итогам первой половины года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в Турцию заметно сократились. Об охлаждении интереса крупного покупателя к отечественному топливу сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За это время экспорт российского трубопроводного газа в средиземноморскую страну сократился на 5 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года. Речь идет о поставках топлива «Газпрома». В январе-июне суммарные объемы упали до 10,466 миллиарда кубометров.

Несмотря на это, Россия сохранила за собой статус ведущего поставщика трубопроводного газа в Турцию. Остальные конкуренты серьезно отстали. Так, поставки из Азербайджана в январе-июне составили 5,5 миллиарда кубометров, а из Ирана — 4,5 миллиарда.

В последние годы Турция активно зарабатывала на реэкспорте российского газа в Европу в условиях западных санкций и позиционировала себя в качестве крупного регионального хаба. Однако ближе к концу осени 2027-го такой возможности у средиземноморской страны не будет. Власти ЕС к тому времени намерены полностью избавиться от газовой зависимости от России. На этом фоне руководство региона уже потребовало от турецких поставщиков подтверждать происхождение экспортируемого топлива.