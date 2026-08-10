Испания сократила закупки СПГ из России в июле

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию сократились в июле по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagás, с которыми ознакомился ТАСС.

По ее информации, во второй летний месяц года королевство закупило у России эквивалент 2 088 ГВт·ч СПГ (8,1% от общего объема) по сравнению с 2 150 ГВт·ч годом ранее. В результате РФ стала четвертным главным поставщиком газа в королевство после Алжира (41,7%), Нигерии (15,4%) и США (11,6%). Всего с января по июль 2026 года Испания приобрела 39 443 ГВт·ч российского СПГ (18,3% от общего объема), а РФ стала третьим ключевым поставщиков этого топлива в страну.

Ранее Enagás сообщала, что в 2025 году страна приобрела 42 629 ГВт·ч российского СПГ по сравнению с 72 360 ГВт·ч в 2024 году. По итогам 2025 года РФ стала третьим по значимости поставщиком этого топлива в королевство.