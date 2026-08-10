Власти европейской страны оставят без денег миллионы человек

Жертвами реформ, которые собираются провести власти Германии, станут около восьми миллионов человек. Об этом заявил член правления Левой партии Ульрих Шнайдер, изучивший планы правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ. Его процитировало издание Frankfurter Rundschau (FR).

По его словам, политика жесткой экономии, которую взял на вооружение Берлин, бьет по наиболее уязвимым слоям общества. Речь идет о людях, у которых нет сбережений и которым в последние годы приходилось справляться с инфляцией в 24 процента (а на продукты питания — даже 37 процентов).

Как заявил Шнайдер, власти ФРГ собираются снизить жилищные пособия, пособия по долгосрочному уходу и такие социальные выплаты, как авансы на содержание детей. Кроме того, в будущем запланирована отмена пособия на ребенка. Это затронет 1,5 миллиона детей примерно в 600 000 домохозяйств. Большая часть этих семей уже живет за чертой бедности.

Как гласит заявление Левой партии, у правящей в Германии коалиции нет даже намека на позитивный сценарий.

«Вместо этого они рисуют апокалиптические сценарии, утверждая, что мы больше не можем позволить себе государство всеобщего благосостояния. Это так же неправильно, как и нагло», — считают соратники Шнайдера.

В начале марта этого года парламент Германии одобрил ужесточение правил выдачи пособий по безработице.