В ПСБ национальные системы расчетов назвали фактором конкуренции в мировой торговле

Расчеты становятся самостоятельным фактором конкуренции в мировой торговле. Страны конкурируют уже не только качеством товаров, стоимостью кредитов и условиями страхования, но и возможностью гарантированно провести платеж. Надежный расчетный маршрут способен влиять на направление реальных товарных потоков. Об этом в интервью РБК заявил председатель банка ПСБ Петр Фрадков.

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По его словам, мировая система расчетов перестает быть единой. Вместо одной универсальной инфраструктуры формируется набор национальных, региональных и межрегиональных систем, которые будут конкурировать между собой. В мае 2020 года цифровые валюты центральных банков изучали или разрабатывали 35 государств, сейчас — 146.

При этом Фрадков отмечает, что переход на национальные валюты сам по себе не обеспечивает финансовую независимость.

«Можно отказаться от доллара в пользу рубля, юаня или цифровых инструментов, но сохранить зависимость от внешнего комплаенса, чужих решений по ликвидности и иностранной инфраструктуры. Важно не только то, в какой валюте проходит платеж, но и кто контролирует весь расчетный маршрут», — говорит он.

России, по словам топ-менеджера, нужен собственный расчетный контур — отечественный по происхождению и международный по функции. Он должен обслуживать российскую внешнюю торговлю и использоваться для операций между третьими странами.

При этом финансовый суверенитет должен быть экономически целесообразным, считает он.

«Новая инфраструктура не может существовать только как государственный ответ на ограничения. Она должна быть прибыльной, востребованной экспортёрами и импортёрами и представлять интерес для других стран как самостоятельный рыночный продукт. По его словам, международная платежная система А7 дает России возможность не догонять сложившийся рынок, а стать одним из поставщиков новой расчетной инфраструктуры», — говорит Фрадков.

Классический банкинг сохранит значение, но рядом с ним будут развиваться цифровые активы, токенизированные векселя и другие формы передачи стоимости. Стейблкоины могут оказаться промежуточным этапом этой трансформации, а не ее конечной точкой. A7A5 — один из продуктов внутри создаваемой А7 расчетной инфраструктуры.

По его словам, А7 строится как распределенная система, а не как еще один платежный посредник.

«Ее инфраструктура объединяет расчетные центры, финансовые институты, торговые и юридические конструкции в разных юрисдикциях. Системой пользуются 15 тысяч компаний, через неё проходит до 2 тысяч платежей в день. Экономика А7 основана на управлении собственной расчетной цепочкой. Комиссия на уровне 0,3 процента плюс НДС достигается за счет того, что А7 управляет всей операцией и не передает ее последовательно от одного посредника к другому. С начала работы компания перечислила 25,5 миллиарда рублей налогов», — рассказал топ-менеджер.

Устойчивость системы обеспечивают распределенная инфраструктура и сочетание разных инструментов. По словам Фрадкова, введенные ограничения ни разу не лишили А7 возможности исполнить обязательства перед клиентами. Запрос на альтернативные расчетные механизмы существует не только в России, но и в странах Африки, Латинской Америки и Азии, где платежи также становятся уязвимым местом внешней торговли.