Петербургская биржа объявила о старте торгов бензином

С середины августа на Петербургской бирже начнутся торги несколькими марками автомобильного топлива, включая сегмент мелкого опта.

Бензин марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98 сможет продаваться на Петербургской бирже с 13 августа, передает ТАСС.

Изменения в общую спецификацию биржевого товара вступают в силу с указанной даты.

В список новых товаров добавлены бензин Аи-98-К3, Аи-95-К3 и Аи-92-К3, соответствующие ГОСТ 32513-2023. Отмечается, что такое топливо также будет доступно для реализации в сегменте мелкого опта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило постановление о продаже бензина низких экологических классов до июля 2027 года.

Министерство энергетики объяснило эту меру необходимостью предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке.

Месяцем ранее Петербургская международная товарно-сырьевая биржа запретила перекупщикам приобретать автомобильное горючее.