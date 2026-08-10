Индия стала закупать нефть у большего количества стран

Индия стала закупать сырую нефть у большего числа стран в целях снижения рисков, связанных с поставкой и нестабильностью мировых энергетических рынков. Как сообщило агентство ANI со ссылкой на министерство нефти и природного газа, количество стран - поставщиков Индии увеличилось с 27 до 41.

Также возросло с 6 до 15 число государств, экспортирующих в Индию сжиженный природный газ (СПГ). Как заявил в верхней палате парламента государственный министр нефти и природного газа Индии Суреш Гопи, "диверсификация уменьшила зависимость от какой-либо конкретной страны, региона или транзитного маршрута и повысила способность Индии справляться с перебоями в поставках и волатильностью рынка".

По его словам, в условиях геополитических потрясений ведомство постоянно отслеживает риски для поставок энергоносителей и оценивает условия на мировом рынке в координации с государственными нефтегазовыми компаниями и другими заинтересованными сторонами.

Как отмечают местные СМИ, Россия сохраняет за собой позицию крупнейшего поставщика нефти в Индию, продолжая играть ключевую роль в обеспечении поставок в условиях повышенной геополитической неопределенности благодаря конкурентоспособным ценам, надежной доступности и гибкой логистике. Закупки российской нефти помогли Индии ограничить потери от перебоев в поставках нефти через Ормузский пролив и снизили необходимость в более дорогостоящем импорте из стран Атлантического бассейна.

Кроме РФ, в число пяти крупнейших поставщиков нефти в Индию входят Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бразилия и Венесуэла.