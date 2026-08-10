Украина снизила прогноз по экспорту зерна из-за ударов России

Украина снизила свой прогноз по экспорту зерна на июль-июнь 2026-2027 года на 12% по сравнению с предыдущим прогнозом.

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Об этом сообщил агентству Reuters министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«В настоящее время мы планируем достичь объема в 38–40 миллионов тонн», — заявил Высоцкий.

Агентство отметило, что до российских ударов по одесским портам министерство прогнозировало экспорт в объеме 43 миллионов тонн в этом сезоне.

Также СМИ со ссылкой на минсельхоз страны написало о том, что сбои с поставками могут привести к нехватке зерна на складах в размере 11 миллионов тонн.

В августе агентство Bloomberg сообщило, что экспорт украинского зерна в новом сезоне может обвалиться более чем вдвое из-за российских ударов по одесским портам.

Также брокерская компания Spike Brokers отметила, что железнодорожные отгрузки зерна в направлении портов Большой Одессы в начале августа упали на 84% на фоне блокады морского экспорта.

7 августа министр Высоцкий подчеркнул, что в октябре Украина может столкнуться с дефицитом мощностей для хранения зерна из-за остановки экспорта агропродукции по Черному морю.